Главная Новости Криминал и происшествия Утреннее ограбление в центре раскрыли за полчаса
30.07.2019  15:31   

Утреннее ограбление в центре раскрыли за полчаса

Теперь подробности выясняют следователи.


// Патрульная полиция

Около 30 минут понадобилось патрульным, чтобы разыскать предполагаемого грабителя

«Неизвестный выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся», – такое сообщение около 4:20 утра получили правоохранит ели.

Ограбление произошло на улице Пушкинской.

Полицейские выяснили у пострадавшей, как выглядел злоумышленник, и начали поиски. Через несколько минут патрульные увидели молодого человека, который внешне подходил по ориентировке. В результате поверхностной проверки у мужчины обнаружили телефон, похожий на похищенный.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, телефон, полиция, харьков
 
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