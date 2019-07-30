Утреннее ограбление в центре раскрыли за полчаса

Теперь подробности выясняют следователи.
Около 30 минут понадобилось патрульным, чтобы разыскать предполагаемого грабителя
«Неизвестный выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся», – такое сообщение около 4:20 утра получили правоохранит ели.
Ограбление произошло на улице Пушкинской.
Полицейские выяснили у пострадавшей, как выглядел злоумышленник, и начали поиски. Через несколько минут патрульные увидели молодого человека, который внешне подходил по ориентировке. В результате поверхностной проверки у мужчины обнаружили телефон, похожий на похищенный.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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давл.:
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