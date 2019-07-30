30.07.2019 15:31

Утреннее ограбление в центре раскрыли за полчаса

Теперь подробности выясняют следователи.



// Патрульная полиция

Около 30 минут понадобилось патрульным, чтобы разыскать предполагаемого грабителя



«Неизвестный выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся», – такое сообщение около 4:20 утра получили правоохранит ели.

Ограбление произошло на улице Пушкинской.



Полицейские выяснили у пострадавшей, как выглядел злоумышленник, и начали поиски. Через несколько минут патрульные увидели молодого человека, который внешне подходил по ориентировке. В результате поверхностной проверки у мужчины обнаружили телефон, похожий на похищенный.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.