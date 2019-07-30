30.07.2019 16:01

В области остановили товарняк, чтобы загрузить контрабанду в Россию (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники разоблачили схему, по которой пытались провезти почти 3 тонны орехов в Россию.



// Госпогранслужба

В ночь на 30 июля оперативники Госпогранслужбы, проверяя заранее полученную информацию, обнаружили на железнодорожных путях в районе поселка Лиман Первый Двуречанского района 6 человек, которые перегружали картонные коробки из двух автомобилей «ГАЗ» в вагон грузового поезда.

Поезд совершил несанкционированную остановку после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.



Во время задержания правонарушители-машинисты пытались увезти состав в сторону границы, однако были блокированы на следующей станции.



В поезде и на месте перегрузки обнаружено 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки. Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу. Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей, выявлено незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.



По данной ситуации в компетентные правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.



В настоящее время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств правонарушения и осуществляется проверка местности по маршруту движения поезда.