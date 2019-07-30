В области остановили товарняк, чтобы загрузить контрабанду в Россию (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники разоблачили схему, по которой пытались провезти почти 3 тонны орехов в Россию.
В ночь на 30 июля оперативники Госпогранслужбы, проверяя заранее полученную информацию, обнаружили на железнодорожных путях в районе поселка Лиман Первый Двуречанского района 6 человек, которые перегружали картонные коробки из двух автомобилей «ГАЗ» в вагон грузового поезда.
Поезд совершил несанкционированную остановку после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.
Во время задержания правонарушители-машинисты пытались увезти состав в сторону границы, однако были блокированы на следующей станции.
В поезде и на месте перегрузки обнаружено 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки. Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу. Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей, выявлено незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.
По данной ситуации в компетентные правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.
В настоящее время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств правонарушения и осуществляется проверка местности по маршруту движения поезда.
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