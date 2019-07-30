Главная Новости Криминал и происшествия В области остановили товарняк, чтобы загрузить контрабанду в Россию (ВИДЕО, ФОТО)
30.07.2019  16:01   

В области остановили товарняк, чтобы загрузить контрабанду в Россию (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники разоблачили схему, по которой пытались провезти почти 3 тонны орехов в Россию.


// Госпогранслужба

В ночь на 30 июля оперативники Госпогранслужбы, проверяя заранее полученную информацию, обнаружили на железнодорожных путях в районе поселка Лиман Первый Двуречанского района 6 человек, которые перегружали картонные коробки из двух автомобилей «ГАЗ» в вагон грузового поезда.

Поезд совершил несанкционированную остановку после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.

Во время задержания правонарушители-машинисты пытались увезти состав в сторону границы, однако были блокированы на следующей станции.

В поезде и на месте перегрузки обнаружено 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки. Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу. Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей, выявлено незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.

По данной ситуации в компетентные правоохранительные органы пограничниками направлено сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств правонарушения и осуществляется проверка местности по маршруту движения поезда.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, орехи, харьков
 
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