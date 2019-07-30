30.07.2019 15:57

Пьяный минер магазина сядет на полтора года

Под Харьковом вынесли приговор мужчине, который сообщил о псевдоминировании.



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Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который "заминировал" магазин.

Как выяснилось в ходе расследования, 8 июня 2019 года нетрезвый мужчина взял у знакомой телефон и позвонил на горячу линию "102".

Диспетчеру он сообщил, что в одном из купянских магазинов заложена взрывчатка.

На место происшествия выезжали взрывотехники, полицейские и экстренные службы. Силовики осмотрели 700 квадратных метров помещений и прилегающей территории, однако никаких опасных веществ или боеприпасов не обнаружили.

В ходе разбирательства фигурант признал свою вину, а также предоставил квитанцию о компенсации расходов на выезд бригады скорой помощи.

За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан его приговорили к двум годам лишения свободы с заменой тюремного заключения на 1,5-летний испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.