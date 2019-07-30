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30.07.2019  15:57   

Пьяный минер магазина сядет на полтора года

Под Харьковом вынесли приговор мужчине, который сообщил о псевдоминировании.


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Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который "заминировал" магазин. 
 
Как выяснилось в ходе расследования, 8 июня 2019 года нетрезвый мужчина взял у знакомой телефон и позвонил на горячу линию "102".
 
Диспетчеру он сообщил, что в одном из купянских магазинов заложена взрывчатка.
 
На место происшествия выезжали взрывотехники, полицейские и экстренные службы. Силовики осмотрели 700 квадратных метров помещений и прилегающей территории, однако никаких опасных веществ или боеприпасов не обнаружили. 
 
В ходе разбирательства фигурант признал свою вину, а также предоставил квитанцию о компенсации расходов на выезд бригады скорой помощи.
 
За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан его приговорили к двум годам лишения свободы с заменой тюремного заключения на 1,5-летний испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  минирование, хулиганство, харьков
 
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