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30.07.2019  16:59   

Лесные войны: добыча черных лесорубов арестована (ФОТО)

Под Харьковом суд наложил арест на изъятую древесину лесного хозяйства.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ НАцполиции, суд арестовал транспортные средства, орудия совершения преступления, мобильные телефоны правонарушителей и документацию.
 
Как сообщалось ранее, 25 июля в посадке на территории Красноградского района полицейские обнаружили грузовики с древесиной.
 
В автомобилях «ЗИЛ» и «КАМАЗ» с прицепом находились стволы 20 дубов разного диаметра.
 
Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль марки «УАЗ» с двумя бензопилами. Общее количество древесины составила около 35 метров кубических.
 
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Работа органов полиции по эффективному противодействию незаконным вырубкам лесных насаждений находится на постоянном контроле руководства МВД, Национальной полиции Украины и ГУНП в Харьковской области.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, браконьерство, харьков
 
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