30.07.2019 16:59

Лесные войны: добыча черных лесорубов арестована (ФОТО)

Под Харьковом суд наложил арест на изъятую древесину лесного хозяйства.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ НАцполиции, суд арестовал транспортные средства, орудия совершения преступления, мобильные телефоны правонарушителей и документацию.

Как сообщалось ранее, 25 июля в посадке на территории Красноградского района полицейские обнаружили грузовики с древесиной.

В автомобилях «ЗИЛ» и «КАМАЗ» с прицепом находились стволы 20 дубов разного диаметра.

Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль марки «УАЗ» с двумя бензопилами. Общее количество древесины составила около 35 метров кубических.

По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Работа органов полиции по эффективному противодействию незаконным вырубкам лесных насаждений находится на постоянном контроле руководства МВД, Национальной полиции Украины и ГУНП в Харьковской области.