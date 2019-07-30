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30.07.2019  17:01   

ДТП в центре: BMW снес дорожный знак и вылетел на тротуар (ВИДЕО, ФОТО)

30 июля около часа дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Клочковская и Бурсацкий спуск.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем «Москвич» и совершил наезд на дорожный знак.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто BMW патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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