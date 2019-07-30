ДТП в центре: BMW снес дорожный знак и вылетел на тротуар (ВИДЕО, ФОТО)

30 июля около часа дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Клочковская и Бурсацкий спуск.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем «Москвич» и совершил наезд на дорожный знак.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто BMW патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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