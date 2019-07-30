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30.07.2019  17:49   

События в Валках: владелец предприятия обвинил местную полицию в преступном сговоре

Константин Рапота требует, чтобы руководителей полиции - Ярослава Жидовцева и Владимира Стародубцева отстранили от должностей, так как они хотят прикрыть растраты денег и воровство имущества.


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Руководитель сельскохозпредприятия "Маяк" Константин Рапота обратился к прокурору области, в котором отвергает обвинения в "рейдерстве" и требует привлечь к ответственности высокопоставленных силовиков.
 
Как отмечает  бизнесмен, руководители Валковского райотдела полиции вместе с братьями Станиславом и Анатолием Губскими не допустили его на предприятие, а также незаконно задержали 46 человек.
 
Это было сделано для того, чтобы не были обнаружены растраты денежных средств и разворовывание имущества. 
 
После этого на мужчину и его сотрудников, нанятых для охраны территории, открыли уголовное производство. 
 
Как подчеркивает Константин Рапота, руководители полиции и братья Губские распространяют недостоверную информацию, вводя в заблуждение население.
 
Константин Рапота отметил, что готов подтвердить свое заявление документами, показаниями свидетелей, фото- и видеоматериалами. Кроме того, он подал заявления в полицию, Государственное бюро расследований и другие компетентные органы. 
 
"Отдельно хочу обратиться к главе областной прокуратуры Юрию Данильченко. Я прошу вас всесторонне и объективно расследовать данное уголовное производство. Я прошу вас на время следствия отстранить от должностей руководство Валковского райотдела полиции - Ярослава Жидовцева и Владимира Стародубцева", - обратился Рапота к прокурору Харьковской области.
 
Напомним, что после событий в Валках 23 июля полиция задержала 46 человек. Суд избрал 45 из них меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а одному - круглосуточного.
Тэги:  события в валках, воровство и растрата, харьков
 
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