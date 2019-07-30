ДТП: на Новых Домах женщина сбила ребенка на самокате (ФОТО)

Мальчика увезла скорая.
Как сообщают соцсети, на Пётра Григоренко Skoda сбила ребёнка на пешеходном переходе.
"Парниша вылетел на самокате на пешеходку, а дама за рулем его сбила.
Кто в этом виноват пока судить рано, так как мы знаем как дети переходят дорогу, тем более на самокате ехал.
Пацана забрала скорая. Как говорят очевидцы парень не сильно пострадал".
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажн.:
давл.:
ветер: