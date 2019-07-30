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30.07.2019  18:32   

ДТП: на Новых Домах женщина сбила ребенка на самокате (ФОТО)

Мальчика увезла скорая.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают соцсети, на Пётра Григоренко Skoda сбила ребёнка на пешеходном переходе.

"Парниша вылетел на самокате на пешеходку, а дама за рулем его сбила.

Кто в этом виноват пока судить рано, так как мы знаем как дети переходят дорогу, тем более на самокате ехал.

Пацана забрала скорая. Как говорят очевидцы парень не сильно пострадал".

Источник:   Телеграм
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбит ребенок, пешеход
 
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