30.07.2019 18:32

ДТП: на Новых Домах женщина сбила ребенка на самокате (ФОТО)

Мальчика увезла скорая.



//t.me/xtzevskie

Как сообщают соцсети, на Пётра Григоренко Skoda сбила ребёнка на пешеходном переходе.

"Парниша вылетел на самокате на пешеходку, а дама за рулем его сбила.

Кто в этом виноват пока судить рано, так как мы знаем как дети переходят дорогу, тем более на самокате ехал.

Пацана забрала скорая. Как говорят очевидцы парень не сильно пострадал".