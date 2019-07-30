30.07.2019 19:44
ДТП: найден водитель, сбежавший с места аварии (ФОТО)
Полиция разыскала водителя, который совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями и скрылся с места происшествия.
ДТП: найден водитель, сбежавший с места аварии (ФОТО)
Злоумышленник прятался от правосудия в Сумах.
Сейчас его допросили, мужчина полностью признал свою вину.
Напомним, что 27 июля около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался.
Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции его местонахождение было установлено.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.