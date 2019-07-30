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30.07.2019  19:44   

ДТП: найден водитель, сбежавший с места аварии (ФОТО)

Полиция разыскала водителя, который совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями и скрылся с места происшествия.


ДТП: найден водитель, сбежавший с места аварии (ФОТО)
Злоумышленник прятался от правосудия в Сумах.
 
Сейчас его допросили, мужчина полностью признал свою вину.
 
Напомним, что 27 июля около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался.
 
Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.
 
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции его местонахождение было установлено.
 
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, пойман сбежавший, харьков, авария
 
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