На тихой харьковской улице столкнулись INFINITI и Daewoo (ФОТО)

30 июля около 14:40 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшим на ул. Юрия Лавриненко, 15.
Участниками ДТП стали автомобиль INFINITI и автомобиль Daewoo.
Медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Daewoo.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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