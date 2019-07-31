Главная Новости Криминал и происшествия На тихой харьковской улице столкнулись INFINITI и Daewoo (ФОТО)
31.07.2019  08:19   

На тихой харьковской улице столкнулись INFINITI и Daewoo (ФОТО)

30 июля около 14:40 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшим на ул. Юрия Лавриненко, 15.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль INFINITI и автомобиль Daewoo.

Медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Daewoo.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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