31.07.2019 10:22

Жара и небрежность к огню стоили 20 гектаров выжженной стерни

30 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 22 раза выезжали на ликвидацию пожаров от сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.



// ГСЧС

Общая площадь пожаров превысила 20 га. В результате пожаров уничтожено 5 га стерни (с. Караченцова Первомайского района), 1 га стерни (с. Тарановка Змиевского района), около 3 га стерни и травы в лесополосе (с. Семеновка первомайского района), около 0,5 га листовой подстилки лесхоза «Агролес» (с. Маховик Красноградского района), 1,5 га стерни (с. Красное Первомайского района) и 1 га стерни (вдоль трассы «Киев-Харьков-Довжанский» Харьковского района).



Спасатели напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности. Следовательно существует большая угроза возникновения возгораний за повышение температурных показателей окружающей среды.

Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.