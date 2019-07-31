На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 июля Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.

Чем закончится июль: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 31 июля Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.