На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот (ВИДЕО)

Столкновение произошло 30 июля на перекрестке улицы 12 Апреля и Александровского проспекта.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 21104 и Skoda, сроьбзщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, «автором» аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-21104.
В результате ДТП травмированных нет.
На водителя автомобиля ВАЗ 21104 патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. Его вину в дальнейшем определит суд.
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