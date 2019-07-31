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31.07.2019  10:06   

На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот (ВИДЕО)

Столкновение произошло 30 июля на перекрестке улицы 12 Апреля и Александровского проспекта.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 21104 и Skoda, сроьбзщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, «автором» аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-21104.

В результате ДТП травмированных нет.

На водителя автомобиля ВАЗ 21104 патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. Его вину в дальнейшем определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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