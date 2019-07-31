Главная Новости Криминал и происшествия Авто ВАЗ-овская дуэль закончилась ушибами и травмами как самих дуэлянтов, так и пассажирки с ребенком
31.07.2019  11:25   

Авто ВАЗ-овская дуэль закончилась ушибами и травмами как самих дуэлянтов, так и пассажирки с ребенком

Авария произошла 29 июля около 12:05. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», за рулем которой был 35-летний мужчина.


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Ушибы и травмы получили водители транспортных средств, а также 33-летняя женщина и 6-летний мальчик - пассажиры автомобиля «ВАЗ-2106». Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  авария, ваз, харьков, протокол, травма
 
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