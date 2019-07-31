31.07.2019 12:42

Украли на полмиллиона: под стражу взяли воров-рецидивистов с Основы

Решение принял Червонозаводский районный суд.



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По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд. Харькова избрал подозреваемым в ряде квартирных краж (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины) меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Иван Неизвестный, следствие установило, что в течение марта-апреля этого года двое неоднократно судимых мужчин в возрасте 35 и 42 лет совершили ряд краж из домов харьковчан.

В дома злоумышленники пробирались через окна. С домовладений выносили денежные средства, технику, ювелирные украшения и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, - около 470 тыс. Грн.

Сейчас следствием установлена ​​причастность одного из подозреваемых до 3 краж, другой - к 1. При проведении санкционированных обысков по месту их проживания изъята часть похищенного имущества.

Досудебное расследование продолжается, проверяется возможная причастность фигурантов производства в других подобных уголовных преступлений. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы.