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31.07.2019  12:42   

Украли на полмиллиона: под стражу взяли воров-рецидивистов с Основы

Решение принял Червонозаводский районный суд.


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По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд. Харькова избрал подозреваемым в ряде квартирных краж (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины) меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Иван Неизвестный, следствие установило, что в течение марта-апреля этого года двое неоднократно судимых мужчин в возрасте 35 и 42 лет совершили ряд краж из домов харьковчан.
 
В дома злоумышленники пробирались через окна. С домовладений выносили денежные средства, технику, ювелирные украшения и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, - около 470 тыс. Грн.
 
Сейчас следствием установлена ​​причастность одного из подозреваемых до 3 краж, другой - к 1. При проведении санкционированных обысков по месту их проживания изъята часть похищенного имущества.
 
Досудебное расследование продолжается, проверяется возможная причастность фигурантов производства в других подобных уголовных преступлений. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  воровство, украли на полмиллиона, харьков, под стражей
 
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