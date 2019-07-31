31.07.2019 13:45

На Изюмщине участковые офицеры полиции обнаружили незаконную вырубку

На территории Студенецкого лесничества правоохранители изъяли 203 ствола деревьев длиной от 2 до 3 метров, которые уже были сформированы в кучи и подготовлены для вывоза.



://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. На время осмотра места происшествия любые лица и транспортные средства отсутствовали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейскими устанавливаются лица, причастные к указанному преступлению.