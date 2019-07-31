На Изюмщине участковые офицеры полиции обнаружили незаконную вырубку

На территории Студенецкого лесничества правоохранители изъяли 203 ствола деревьев длиной от 2 до 3 метров, которые уже были сформированы в кучи и подготовлены для вывоза.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. На время осмотра места происшествия любые лица и транспортные средства отсутствовали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сейчас полицейскими устанавливаются лица, причастные к указанному преступлению.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
влажн.:
давл.:
ветер: