Главная Новости Криминал и происшествия На Изюмщине участковые офицеры полиции обнаружили незаконную вырубку
31.07.2019  13:45   

На Изюмщине участковые офицеры полиции обнаружили незаконную вырубку

На территории Студенецкого лесничества правоохранители изъяли 203 ствола деревьев длиной от 2 до 3 метров, которые уже были сформированы в кучи и подготовлены для вывоза.


://hk.npu.gov.ua

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. На время осмотра места происшествия любые лица и транспортные средства отсутствовали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейскими устанавливаются лица, причастные к указанному преступлению.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дрова, черные, харьков, участковые, закон
 
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