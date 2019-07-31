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31.07.2019  13:49   

Смерть от болгарки, падения и воды

За сутки погибли три человека.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, несчастные случаи унесли жизни трех человек.
 
Трагедии произошли в Киевском, Шевченковском районах Харькова и Харьковском районе области.
 
Так, в квартире по улице Шишковской во время проведения ремонтных работ погиб 64-летний мужчина.
 
Работая с болгаркой, он не придерживался мер личной безопасности, в результате чего отлетел диск и повредил ему голову.
 
Мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью.
 
У дома по проспекту Победы прохожие обнаружили тело местного жителя. 79-летний мужчина срывал с дерева фрукты и по собственной неосторожности упал с него.
 
В поселке Высокий на Зеленогайском ставке пошел купаться и утонул 49-летний местный житель. Как было установлено, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Тела погибших направлены в морг.
 
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».
 
Обстоятельства происшествия выясняются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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