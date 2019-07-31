Главная Новости Криминал и происшествия На перекрестке Бурсацкого и Клочковской – очередное ДТП
31.07.2019  14:09   

На перекрестке Бурсацкого и Клочковской – очередное ДТП

Авария произошла 31 июля около 10:30 на ул. Клочковская, 17/4.


// Facebook

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Hyundai выполняя поворот на перекрестке с 7нарушением ПДД (а именно пункт 10.5 ПДД Украины), допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Напомним, 30 июля около часа дня на перекрестке Клочковской и Бурсацкого спуска автомобиль BMW, нарушив правила, столкнулся с автомобилем «Москвич», снес дорожный знак и вылетел на тротуар.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Криминал и происшествия На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот (ВИДЕО) 31.07 Криминал и происшествия На тихой харьковской улице столкнулись INFINITI и Daewoo (ФОТО) 30.07 Криминал и происшествия ДТП: найден водитель, сбежавший с места аварии (ФОТО)
 
 

Видео

На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 