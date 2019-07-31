31.07.2019 14:09

На перекрестке Бурсацкого и Клочковской – очередное ДТП

Авария произошла 31 июля около 10:30 на ул. Клочковская, 17/4.



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Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Hyundai выполняя поворот на перекрестке с 7нарушением ПДД (а именно пункт 10.5 ПДД Украины), допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Напомним, 30 июля около часа дня на перекрестке Клочковской и Бурсацкого спуска автомобиль BMW, нарушив правила, столкнулся с автомобилем «Москвич», снес дорожный знак и вылетел на тротуар.