На перекрестке Бурсацкого и Клочковской – очередное ДТП

Авария произошла 31 июля около 10:30 на ул. Клочковская, 17/4.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Hyundai выполняя поворот на перекрестке с 7нарушением ПДД (а именно пункт 10.5 ПДД Украины), допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Напомним, 30 июля около часа дня на перекрестке Клочковской и Бурсацкого спуска автомобиль BMW, нарушив правила, столкнулся с автомобилем «Москвич», снес дорожный знак и вылетел на тротуар.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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