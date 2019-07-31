31.07.2019 15:39

В вузах Харькова ищут бомбу

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.



// Нацполиция

31 июля в Нацполицию поступили сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки, в университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и в университете искусств на площади Конституции.



В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в этом месяце взрывчатку в вузах искали 23 июля, 17 июля, 15 июля, 9 июля. Каждый раз специалисты эвакуировали посетителей, проверяли десятки тысяч квадратных метров помещения и прилегающих территорий, но никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаруживали.