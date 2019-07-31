В вузах Харькова ищут бомбу

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
31 июля в Нацполицию поступили сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки, в университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и в университете искусств на площади Конституции.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в этом месяце взрывчатку в вузах искали 23 июля, 17 июля, 15 июля, 9 июля. Каждый раз специалисты эвакуировали посетителей, проверяли десятки тысяч квадратных метров помещения и прилегающих территорий, но никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаруживали.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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