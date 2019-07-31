Главная Новости Криминал и происшествия В вузах Харькова ищут бомбу
31.07.2019  15:39   

В вузах Харькова ищут бомбу

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.


// Нацполиция

31 июля в Нацполицию поступили сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки, в университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова и в университете искусств на площади Конституции.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в этом месяце взрывчатку в вузах искали 23 июля, 17 июля, 15 июля, 9 июля. Каждый раз специалисты эвакуировали посетителей, проверяли десятки тысяч квадратных метров помещения и прилегающих территорий, но никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаруживали.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Криминал и происшествия Пьяный минер магазина сядет на полтора года 27.07 Криминал и происшествия Угрожал убить копа и "минировал" подъезд: Суд поставил точку в деле наркомана дебошира 24.07 Криминал и происшествия Сообщил о бомбе в подъезде, чтобы отомстить соседу
 
 

Видео

На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 