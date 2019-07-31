31.07.2019 16:11

Воровал все: похождения преступника закончились в суде

Мошенник и вор проведет в тюрьме более трех лет.



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Змиевской райсуд Харьковской области вынес приговор ранее судимому мошеннику и вору.

Начал он свои похождения после полуночи 25 января 2019, когда взял банковскую карточку друга, Тот доверил ее преступнику, сообщив пароль, чтобы злоумышленник снял с нее 1 000 гривен. Аферист деньги снял, но картчоку не вернул.

Ровно через сутки, он, видимо, решил, что снял слишком мало и облегчил счет друга еще на 5850 гривен, как и в первый раз, в селе Лиман.

Днем 11 марта 2019 года в кафе в пгт. Слобожанское, он попросил у друга смартфон стомостью 2 200 грн., а когда тот его дал, исчез с ним в неизвестном направлении.

В начале апреля 2019 в вечернее время его потянуло на металлом. Он, разбив окно попал в дом, откуда украл олкло двух кг лома меди, около 10 кг лома черного металла, более 2 кг. лома алюминия, а также лом латуни на общую сумму 447 грн. 17 к.

В инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд вынес мошеннику приговор - 3 года 2 месяца тюремного заключения.

Также преступник выплатит почти 40 000 гривен другу, счет которого обокрал.