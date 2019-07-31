Главная Новости Криминал и происшествия Угнал скутер, чтобы доехать домой: приговор вынесен
31.07.2019  16:49   

Угнал скутер, чтобы доехать домой: приговор вынесен

Воришка получил 8 лет тюрьмы.


facebook.com
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор угонщику. 
 
В ночь с 19.10.2016 на 20.10.2016 находясь в пгт. Ольшаны Дергачевского района Харьковской области престпник решил угнать скутер для проезда домой в пгт. Золочев Харьковской области с намерением никогда не возвращать скутер владельцу, 
 
Он перелез через забор, убедился что его действия замечены не будут, а в замке зажигания находится ключ, завел двигатель, открыл входную калитку ворот и покинул место преступления. 
 
Согласно заключению товароведческой экспертизы, стоимость скутера марки «Viper» модель ТХМ-50 QT-B составляет 2310 гривен.
 
Суд назначил наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.
 
Срок отбывания наказания считать с 03.02.2017.
 
В срок отбывания наказания учесть время предварительного заключения с 03.02.2017 по 23.11.2017 из расчета: один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  угонщик, воровство, харьков, дергачи
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Криминал и происшествия Обокрал на 16 тысяч, угнал авто, ударил копа и натравил собаку: приговор преступнику вынесен 03.09 Криминал и происшествия Под Харьковом поймали угонщика и вора, от которого пострадала вся область
 
 

Видео

На ХТЗ ВАЗ и Skoda не вписались в поворот. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 