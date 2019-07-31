31.07.2019 16:49

Угнал скутер, чтобы доехать домой: приговор вынесен

Воришка получил 8 лет тюрьмы.



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Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор угонщику.

В ночь с 19.10.2016 на 20.10.2016 находясь в пгт. Ольшаны Дергачевского района Харьковской области престпник решил угнать скутер для проезда домой в пгт. Золочев Харьковской области с намерением никогда не возвращать скутер владельцу,

Он перелез через забор, убедился что его действия замечены не будут, а в замке зажигания находится ключ, завел двигатель, открыл входную калитку ворот и покинул место преступления.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, стоимость скутера марки «Viper» модель ТХМ-50 QT-B составляет 2310 гривен.

Суд назначил наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Срок отбывания наказания считать с 03.02.2017.

В срок отбывания наказания учесть время предварительного заключения с 03.02.2017 по 23.11.2017 из расчета: один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.