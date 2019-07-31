31.07.2019 19:51

Жестокое обращение с животными: полиция открыла уголовное дело (ВИДЕО)

Женщина торговала щенками и котятами в ужасном состоянии.



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Сообщение о том, что при входе на станцию ​​метро женщина торгует котятами и щенками, которые находятся в ужасном состоянии, поступило в Шевченковский отдела полиции 26 июля в 19:45.

На место происшествия выезжали патрульные полицейские. Они составили протокол по ст.89 (жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Животных полицейские изъяли.

30 июля с соответствующим заявлением в Шевченковский отдела полиции обратились представители общественной организации «Общественно-правовая защита».

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются свидетели и выясняются все обстоятельства происшествия.