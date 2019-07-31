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31.07.2019  19:11   

Минирование. Полиция проверила 277 объектов: бомб нет (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о заминировании почти 300 зданий в Харькове.


hk.npu.gov.ua
Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий эвакуировали 1394 гражданина. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
20 июля в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в 169 детских садах, 62 медицинских учреждениях, 21 школе и 25 торговых точках.
 
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
По сообщениям о заминировании объектов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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