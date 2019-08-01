Знак УПА разрисовали под польский флаг

В Харькове неизвестные разрисовали краской памятный знак в Киевском районе.
Информация об иниденте в Молодежном парке поступила в полицию 31 июля в 14:25.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая задокументировала факт происшествия.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождения.
Напомним, подобный случай вандализма происходит уже второй раз на этой неделе. В прошлый раз знак разрисовали 28 июля.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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