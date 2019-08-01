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01.08.2019  08:20   

Знак УПА разрисовали под польский флаг

В Харькове неизвестные разрисовали краской памятный знак в Киевском районе.


// Нацполиция

Информация об иниденте в Молодежном парке поступила в полицию 31 июля в 14:25.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая задокументировала факт происшествия.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождения.

Напомним, подобный случай  вандализма происходит уже второй раз на этой неделе. В прошлый раз знак разрисовали 28 июля.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандалы, упа, памятник, харьков, молодежный парк
 
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