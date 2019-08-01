Машину с безымянными дровами задержали под Харьковом (ФОТО)

В поселке Новая Водолага Харьковской области задержан грузовик с древесиной.
В остановленном автомобиле «ГАЗ» с прицепом перевозили 9 кубометров дров: сосну, ясень и ивы разного диаметра.
При проверке полицейские установили, что древесина перевозилась без должных на это документов.
Следователм Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Проводятся дальнейшие следственные действия.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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