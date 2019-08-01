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01.08.2019  08:41   

Машину с безымянными дровами задержали под Харьковом (ФОТО)

В поселке Новая Водолага Харьковской области задержан грузовик с древесиной.


// Нацполиция

В остановленном автомобиле «ГАЗ» с прицепом перевозили 9 кубометров дров: сосну, ясень и ивы разного диаметра.

При проверке полицейские установили, что древесина перевозилась без должных на это документов.

Следователм Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Проводятся дальнейшие следственные действия.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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