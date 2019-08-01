01.08.2019 08:41

Машину с безымянными дровами задержали под Харьковом (ФОТО)

В поселке Новая Водолага Харьковской области задержан грузовик с древесиной.



// Нацполиция

В остановленном автомобиле «ГАЗ» с прицепом перевозили 9 кубометров дров: сосну, ясень и ивы разного диаметра.



При проверке полицейские установили, что древесина перевозилась без должных на это документов.



Следователм Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Проводятся дальнейшие следственные действия.



