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01.08.2019  09:02   

Рыбой, занесенной в Красную книгу, торговали на рынке (ФОТО)

Харьковским рыбоохранным патрулем в течение одного дня разоблачить 6 нарушений природоохранного законодательства.


//khr.darg.gov.ua

Так, 30 июля на местном рынке г. Купянск-Узловой мужчина выложил на продажу 8 килограммов золотого карася – рыбы, занесенной в Красную книгу Украины. На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

А в акватории Краснооскольского водохранилища, вблизи пгт Купянск-Узловой обнаружили рыбака с лесковой сеткой, который успел поймать 5 штук карася золотого общим весом 1,3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 1650 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 90 КУоАП.

Впоследствии рейдовой группой был задержан мужчина, который ловил рыбу с лодки с помощью двух лесковых сетей. Нарушителю удалось поймать 3 килограмма рыбы. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в пределах Купянского района. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 2380 грн. На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 85 КУоАП.


 

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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