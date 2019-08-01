Пьяный водитель врезался в дерево и заливал горе алкоголем перед патрульными (ВИДЕО)

30 июля около 20:20 патрульные получили вызов о ДТП на ул. Академика Синельникова, 25.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
После ДТП водитель в присутствии правоохранителей продожил пить. На замечания патрульных не реагировал.
На водителя патрульные составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП и ч. 4 ст. 130 КУоАП. Его вину определит суд.
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