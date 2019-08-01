Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: автомобиль разорвало пополам после встречи с деревом (ФОТО)
01.08.2019  10:56   

Смертельное ДТП: автомобиль разорвало пополам после встречи с деревом (ФОТО)

Авария произошла 1 августа около 2:50 в поселке Оскол Изюмского района.


// Нацполиция

34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

29-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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