01.08.2019 10:56

Смертельное ДТП: автомобиль разорвало пополам после встречи с деревом (ФОТО)

Авария произошла 1 августа около 2:50 в поселке Оскол Изюмского района.



// Нацполиция

34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил наезд на дерево.



29-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



