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01.08.2019  11:07   

Кроме отца Федора в Харькове появился еще один реальный герой «Золотого телёнка»

Харьковские фискалы обнаружили живого последователя зицпредседателя Фунта.


// facebook

Зицпредседатель Фунт (зиц- от нем. sitzen — «сидеть», также имеет значение «сидеть в тюрьме») — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок».

Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад. В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица.

В Харьковской области разоблачили мужчину, который за вознаграждение открывал фирмы на свое имя. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

По данным ГФС, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества в подаче государственному регистратору документов с ложными сведениями. Документы необходимы были для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц.

Установлено, что житель Харьковской области в 2016 году за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, в деятельности которых не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы, которые в дальнейшем были представлены для проведения государственной регистрации юридических лиц на его имя.

В июле 2019 материалы уголовного производства в отношении гражданина направлены в суд с обвинительным актом.

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  налоговая, председатель, директор, харьков, сидеть
 
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