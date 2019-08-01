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01.08.2019  12:21   

Харьковские спасатели предотвратили экологическую катастрофу

Московский район: химики-спасатели провели демеркуризацию ртути, разлив которой сделал бы часть Салтовки безжизненной пустыней на много лет.


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31 июля в 18: 52 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице В. Зубенко, 35 Б, ГК «Каскад».

К месту происшествия немедленно прибыла группа химиков аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. При обследовании места обнаружения подозрительной жидкости специалистами было подтверждено наличие ртути.Приблизительное ее количество ртути составила 12 кг.

К счастью емкости не были повреждены и опасное содержимое не пролилось. Спасатели собрали все бутылки с жидким металлом для последующей их утилизации. Все работы были закончены в 20:35.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, ртуть, харьков, утилизация
 
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