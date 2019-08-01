01.08.2019 13:41

ДТП: пьяный виновник аварии пытался откупиться от патрульных (ФОТО)

Перед судом предстанет виновник столкновения на Юбилейном.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратура утвердила обвинение водителю, который совершил пьяную ДТП и пытался подкупить патрульных

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Андрей Сапсай, 27 июля этого года обвиняемый за рулем автомобиля Mitsubishi въехал в припаркованную машину по пр. Юбилейный в г.. Харькове.

На место ДТП прибыли сотрудники патрульной полиции. Во время выяснения всех обстоятельств происшествия оказалось, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина всячески пытался избежать ответственности за содеянное. Для того, чтобы полицейские не составляли протоколов, он пытался их подкупить. Водитель предлагал патрульным 300 долл. неправомерной выгоды.

Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобные действия, однако он еще яростнее стал предлагать им деньги. Поскольку нетрезвый водитель не реагировал на эти замечания, полицейские были вынуждены сообщить об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.

Справка:

По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении обвиняемого составлены соответствующие протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124, 130 КУоАП.