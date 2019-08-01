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01.08.2019  14:12   

Внимание! Разыскивается преступник! (ФОТО)

Под Харьковом разыскивается Алексей Гринченко.


Внимание! Разыскивается преступник! (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции Первомайским ОП разыскивается Алексей Валерьевич Гринченко, 1981 года рождения.
 
Человек обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Постановлением Первомайского горрайонного суда Харьковской области от 30 июля 2019 злоумышленника объявлен в розыск.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, розыск, харьков, первомайск
 
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