01.08.2019 14:12

Внимание! Разыскивается преступник! (ФОТО)

Под Харьковом разыскивается Алексей Гринченко.



Внимание! Разыскивается преступник! (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции Первомайским ОП разыскивается Алексей Валерьевич Гринченко, 1981 года рождения.

Человек обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением Первомайского горрайонного суда Харьковской области от 30 июля 2019 злоумышленника объявлен в розыск.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным для вас способом.