01.08.2019 15:19

Воришка стащил кошелек и паспорт с бордюра, но далеко не ушел (ФОТО)

Копам удалось быстро найти вора.



hk.npu.gov.ua

В совершении преступления группа быстрого реагирования патрульной полиции совместно с оперативниками разоблачили 57-летнего харьковчанина.

С соответствующим заявлением в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился 32-летний житель поселка Покотиловка. Мужчина рассказал, что оставил кошелек, в котором находилось 740 гривен и паспорт на бордюре, а сам отошел и разговаривал по телефону. После завершения разговора он обнаружил отсутствие кошелька.

Меньше часа понадобилось сотрудникам полиции, чтобы задержать злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.