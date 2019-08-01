Главная Новости Криминал и происшествия Воришка стащил кошелек и паспорт с бордюра, но далеко не ушел (ФОТО)
01.08.2019  15:19   

Воришка стащил кошелек и паспорт с бордюра, но далеко не ушел (ФОТО)

Копам удалось быстро найти вора.


hk.npu.gov.ua
В совершении преступления группа быстрого реагирования патрульной полиции совместно с оперативниками разоблачили 57-летнего харьковчанина.
 
С соответствующим заявлением в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился 32-летний житель поселка Покотиловка. Мужчина рассказал, что оставил кошелек, в котором находилось 740 гривен и паспорт на бордюре, а сам отошел и разговаривал по телефону. После завершения разговора он обнаружил отсутствие кошелька.
 
Меньше часа понадобилось сотрудникам полиции, чтобы задержать злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, украл кошелек, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Криминал и происшествия Угнал скутер, чтобы доехать домой: приговор вынесен 31.07 Криминал и происшествия Воровал все: похождения преступника закончились в суде 31.07 Криминал и происшествия Украли на полмиллиона: под стражу взяли воров-рецидивистов с Основы
 
 

Видео

Пьяный водитель врезался в дерево, а после аварии продолжил заливать горе алкоголем перед патрульными. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 