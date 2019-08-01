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01.08.2019  15:49   

Защищая сомнительную даму рецидивист избил одного и убил другого мужчину

Убийцу и мошенника ожидает 10 лет в тюрьме.


svoboda.org
Октябрьский районный суд. Харькова признал виновным 33-летнего ранее неоднократно судимого мужчину в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, нанесении легких телесных повреждений, подделке и использовании поддельных документов и мошенничестве (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст . 125, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.
 
Происшествие произошло в ноябре 2016 возле станции метро «Холодная гора». Ночью злоумышленнику позвонила подруга и рассказала, что у нее возник конфликт с двумя мужчинами и они якобы угрожают ей. Она попросила приехать и помочь разобраться с ними.
 
Как выяснилось, 26-летняя женщина с новыми знакомыми (двумя 27-летними мужчинами) выпивала в кафе. Когда молодые вышли на улицу покурить, сотрудники кафе заметили, что гражданка начала шарить по карманам их верхней одежды, который остался в помещении. Мужчины вызвали полицию, а женщина позвонила знакомому.
 
Когда «защитник» приехал на такси к кафе, один из новых знакомых стоял у здания рядом с женщиной и держал ее за руку, чтобы она не убежала. Злоумышленник подошел к мужчине и даже не пытаясь разобраться в ситуации, несколько раз ударил его кулаком в лицо. Последний упал на землю. Затем женщина указала на другого мужчину. «Защитник» подошел к нему и тоже несколько раз ударил.
 
Увидев патрульную машину, которая подъехала к ним, злоумышленник скрылся.
 
Пострадавших забрала скорая. Один из мужчин получил тяжелую травму головы. Он впал в кому и через месяц, так и не приходя в сознание, умер.
 
Кроме того, весной 2017 года, уже во время судебного рассмотрения дела, где он был в статусе обвиняемого, злоумышленник нашел паспорт жителя Донетчины. Он вклеил в него свою фотографию и пошел в салон проката велосипедов. Поскольку денег у него не было, он оставил вместо 5 тыс. грн. залога за транспортное средство - поддельный паспорт. Велосипед злоумышленник так и не вернул.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Сейчас по ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей. 
    
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, мошенничество, харьков, холодная гора
 
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