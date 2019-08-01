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01.08.2019  16:19   

Черные лесорубы продолжают преступные вырубки деревьев (ФОТО)

В двух районах под Харьковом найдены новые незаконные порубки.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, два факта преступлений против окружающей среды работники полиции задокументировали 31 июля на территории Лозовского и Близнюковского районов.
 
Работники сектора реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции остановили транспортное средство, в котором находилась древесина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная групп, сотрудники которой в ходе осмотра обнаружили и изъяли 3,5 куба древесины акации, клена и бересту, 2 бензопилы и автомобиль.
 
Сотрудники Близнюковского отделения полиции в лесополосе между селами Слобожанское и Шевченково-1 обнаружили мужчину, который пилил деревья. Правонарушителем оказался 47-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли автомобиль ВАЗ-2112, прицеп, бензопилу и 8 стволов деревьев.
 
События зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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