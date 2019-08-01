01.08.2019 16:19

Черные лесорубы продолжают преступные вырубки деревьев (ФОТО)

В двух районах под Харьковом найдены новые незаконные порубки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, два факта преступлений против окружающей среды работники полиции задокументировали 31 июля на территории Лозовского и Близнюковского районов.

Работники сектора реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции остановили транспортное средство, в котором находилась древесина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная групп, сотрудники которой в ходе осмотра обнаружили и изъяли 3,5 куба древесины акации, клена и бересту, 2 бензопилы и автомобиль.

Сотрудники Близнюковского отделения полиции в лесополосе между селами Слобожанское и Шевченково-1 обнаружили мужчину, который пилил деревья. Правонарушителем оказался 47-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли автомобиль ВАЗ-2112, прицеп, бензопилу и 8 стволов деревьев.

События зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.