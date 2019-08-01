Столкновение на ХТЗ: «японец» на уступил дорогу ВАЗу (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов вечера 31 июля на улице Днестровской, 4/141.
По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, поворачивая с второстепенной пороги, не уступил путь двигавшемуся по главной ВАЗу, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Suzuki патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы о проишествии передадут в суд.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: