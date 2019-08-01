Главная Новости Криминал и происшествия Столкновение на ХТЗ: «японец» на уступил дорогу ВАЗу (ФОТО)
01.08.2019  16:04   

Столкновение на ХТЗ: «японец» на уступил дорогу ВАЗу (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов вечера 31 июля на улице Днестровской, 4/141.


// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, поворачивая с второстепенной пороги, не уступил путь двигавшемуся по главной ВАЗу, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Suzuki патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы о проишествии передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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