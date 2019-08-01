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01.08.2019  18:22   

Смертельное ДТП: на трассе столкнулись Chrysler и Kia (ФОТО)

В аварии под Харьковом погиб житель Сумской области.


hk.npu.gov.ua
В Нововодолажском районе произошло смертельное ДТП.
 
Авария произошла сегодня около 14:00 на автодороге возле села Москальцовка.
 
Предварительно установлено, что на трассе столкнулись автомобиль Chrysler под управлением 37-летнего жителя села Солдатское Сумской области и автомобиль Kia, за рулем которого находился 79-летний харьковчанин.
 
В результате ДТП водитель Chrysler от полученных травм скончался на месте.
 
В больницу доставлены водитель другой иномарки и три пассажирки, находившиеся в указанной машине.
 
Степень телесных повреждений и состояние здоровья участников аварии сейчас уточняются.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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