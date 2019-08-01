01.08.2019 18:22

Смертельное ДТП: на трассе столкнулись Chrysler и Kia (ФОТО)

В аварии под Харьковом погиб житель Сумской области.



hk.npu.gov.ua

В Нововодолажском районе произошло смертельное ДТП.

Авария произошла сегодня около 14:00 на автодороге возле села Москальцовка.

Предварительно установлено, что на трассе столкнулись автомобиль Chrysler под управлением 37-летнего жителя села Солдатское Сумской области и автомобиль Kia, за рулем которого находился 79-летний харьковчанин.

В результате ДТП водитель Chrysler от полученных травм скончался на месте.

В больницу доставлены водитель другой иномарки и три пассажирки, находившиеся в указанной машине.

Степень телесных повреждений и состояние здоровья участников аварии сейчас уточняются.

Информация о происшествии зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.