01.08.2019 18:22
Смертельное ДТП: на трассе столкнулись Chrysler и Kia (ФОТО)
В аварии под Харьковом погиб житель Сумской области.
hk.npu.gov.ua
В Нововодолажском районе произошло смертельное ДТП.
Авария произошла сегодня около 14:00 на автодороге возле села Москальцовка.
Предварительно установлено, что на трассе столкнулись автомобиль Chrysler под управлением 37-летнего жителя села Солдатское Сумской области и автомобиль Kia, за рулем которого находился 79-летний харьковчанин.
В результате ДТП водитель Chrysler от полученных травм скончался на месте.
В больницу доставлены водитель другой иномарки и три пассажирки, находившиеся в указанной машине.
Степень телесных повреждений и состояние здоровья участников аварии сейчас уточняются.
Информация о происшествии зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.