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01.08.2019  19:56   

Сегодня Харьков патрулировали 106 нацгвардейцев (ФОТО)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей с 1 августа на всей территории Украины.


hk.npu.gov.ua
Ранее гвардейцы несли службу по обеспечению общественной безопасности совместно с сотрудниками Национальной полиции.
 
Для обеспечения правопорядка на территории Московского, Основянского, Холодногорского и Харьковского районов заступили 106 военных, которые будут нести службу в составе пеших патрулей и четырех автопатрулей. Помогать правоохранителям 6 служебных собак.
 
Перед заступлением на службу заместители начальников районных отделов полиции довели до присутствующих оперативную обстановку, ориентирование разыскиваемых и основные задачи во время патрулирования.
 
Военные наряды подключены к единому Центра управления нарядами ГУНП в Харьковской области и в ближайшее время будут обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной системы Национальной полиции Украины, что позволит следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач. Таким образом управления нарядами осуществляется централизованно диспетчерскую службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
 
В дальнейшем планирования маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в городе. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы, где обстановка более напряженная, и нести службу пять дней в неделю по шесть часов.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  патруль, нацгвардия, харьков
 
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