01.08.2019 19:56

Сегодня Харьков патрулировали 106 нацгвардейцев (ФОТО)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей с 1 августа на всей территории Украины.



hk.npu.gov.ua

Ранее гвардейцы несли службу по обеспечению общественной безопасности совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Для обеспечения правопорядка на территории Московского, Основянского, Холодногорского и Харьковского районов заступили 106 военных, которые будут нести службу в составе пеших патрулей и четырех автопатрулей. Помогать правоохранителям 6 служебных собак.

Перед заступлением на службу заместители начальников районных отделов полиции довели до присутствующих оперативную обстановку, ориентирование разыскиваемых и основные задачи во время патрулирования.

Военные наряды подключены к единому Центра управления нарядами ГУНП в Харьковской области и в ближайшее время будут обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной системы Национальной полиции Украины, что позволит следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач. Таким образом управления нарядами осуществляется централизованно диспетчерскую службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В дальнейшем планирования маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в городе. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы, где обстановка более напряженная, и нести службу пять дней в неделю по шесть часов.