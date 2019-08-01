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01.08.2019  20:14   

Копы ищут бомбы на 14 объектах

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.


hk.npu.gov.ua
Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 1 августа около 16:00.
 
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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