Копы ищут бомбы на 14 объектах

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 августа Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.