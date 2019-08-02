02.08.2019 08:22

Информация о заминировании 14 объектов в Харькове не подтвердилась

Осмотр помещений и прилегающей территории правоохранители закончили вечером 1 августа.



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 1 августа около 16:00.



На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 60 000 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

