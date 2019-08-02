02.08.2019 09:01

Подросток, не слушающий мать, ушел из дома (ФОТО)

Немышлянским ОП разыскивается малолетний Даниила Переходович.



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На вид парню 14 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза серые. Был одет в темные брюки, черную футболку и черные кроссовки.



Ранее подросток неоднократно самостоятельно уходил, мать на сына влияния не имеет.

Даниил может находиться на территории Индустриального, Немышлянского или Слободского районов Харькова, сообщили правоохранители.



Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, просят сообщить в дежурную часть по телефону: 096 192 37 02.