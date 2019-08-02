Подросток, не слушающий мать, ушел из дома (ФОТО)

Немышлянским ОП разыскивается малолетний Даниила Переходович.
На вид парню 14 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза серые. Был одет в темные брюки, черную футболку и черные кроссовки.
Ранее подросток неоднократно самостоятельно уходил, мать на сына влияния не имеет.
Даниил может находиться на территории Индустриального, Немышлянского или Слободского районов Харькова, сообщили правоохранители.
Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, просят сообщить в дежурную часть по телефону: 096 192 37 02.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: