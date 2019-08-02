Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП под Харьковом погиб водитель
02.08.2019  10:36   

В ДТП под Харьковом погиб водитель

Авария произошла 1 августа в Новомосковском районе.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 1 августа в 13.55 возле села.Москальцивки произошло столкновение автомобилей «Киа-Спорт» и «Крайслер».

На месте ДТП погиб 37-летний водитель автомобиля «Крайслер».

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Парня с велосипедом сбил мотоциклист и оказался в реанимации 01.08 Дороги и транспорт Еще одним аварийно-опасным местом стало меньше 01.08 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на трассе столкнулись Chrysler и Kia (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков продолжает готовиться к отопительному сезону. Более 70% жилого фонда уже готовы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 