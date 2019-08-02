В ДТП под Харьковом погиб водитель

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 августа День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.