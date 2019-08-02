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02.08.2019  10:41   

Ведро с гранатами нашли возле кафе на Алексеевке

Самодельное взрывное устройство – боеприпасы в ведре – обнаружили возле одного из кафе на проспекте Победы.


// Нацполиция

31 июля в 23:04 в Шевченковский отдел полиции сообщили, что обнаружены предметы, похожие на гранаты.

Віехавшие на место происшествия оперативники и взрывотехники изъяли у 53-летнего мужчины 4 самодельных взрывных устройства по типу гранат Ф-1. По словам мужчины, он нашел их в ведре возле одного из кафе по проспекту Победы.

Следователем отделом Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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