02.08.2019 10:41

Ведро с гранатами нашли возле кафе на Алексеевке

Самодельное взрывное устройство – боеприпасы в ведре – обнаружили возле одного из кафе на проспекте Победы.



// Нацполиция

31 июля в 23:04 в Шевченковский отдел полиции сообщили, что обнаружены предметы, похожие на гранаты.



Віехавшие на место происшествия оперативники и взрывотехники изъяли у 53-летнего мужчины 4 самодельных взрывных устройства по типу гранат Ф-1. По словам мужчины, он нашел их в ведре возле одного из кафе по проспекту Победы.



Следователем отделом Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства.