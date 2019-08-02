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02.08.2019  10:54   

Парня с велосипедом сбил мотоциклист и оказался в реанимации

В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен в реанимационное отделение богодуховской районной больницы. Состояние здоровья прохожего удовлетворительное.


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ДТП произошло 31 июля в 21:29 в Богодухове. Водитель мотоцикла "Форте", 23-летний местный житель, двигаясь на подъем, не справился с управлением и допустил наезд на 18-летнего пешехода. Парень шел по обочине дороги, держа в руках велосипед.

В результате столкновения мотоцикл перевернулся, а его водитель получил тяжелые травмы. Мужчину прооперировали, он находится в реанимации в неконтактном состоянии. У пешехода медики зафиксировали несколько ушибов.

Мотоцикл помещен на штрафплощадку Богодуховского отдела полиции.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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