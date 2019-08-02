02.08.2019 12:20

Правоохранители Харьковщины перекрыли канал нелегальной миграции в соседнее государство.

В состав преступной группы вошли пять человек - гражданин Российской Федерации, два харьковчанина и два жителя Луганской области.



://hk.npu.gov.ua

Задокументировали и разоблачили злоумышленников сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с работниками оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и межрайонного оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины процессуальным ру вом прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что участники преступной группы занимались незаконной переправкой через государственную границу Украины вне пропуска нелегалов с территории Украины в Российскую Федерацию и из Российской Федерации в Украину. Указанные лица задержаны при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух граждан.

Все злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения -тримання под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.