Главная Новости Криминал и происшествия Дедушка-извращенец, насиловавший девочку, сядет на 14 лет
02.08.2019  14:11   

Дедушка-извращенец, насиловавший девочку, сядет на 14 лет

Прокуратура доказала в суде вину названного дедушки, который удовлетворял половую страсть с 10-летней внучкой.


dp.informator.ua
Ленинский районный суд. Харькова признал виновным 36-летнего мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины).
 
Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы.
 
Осужденный проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила внучка женщины. Бабушка, когда шла на работу или по другим делам, зачастую оставляла девочку под наблюдением названного дедушки.
 
Оставаясь наедине с 10-летней девочкой, мужчина почти год систематически склонял ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась. Игнорируя ее отказа, названный дедушка применял физическое насилие. Чтобы ребенок ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги.
 
Разоблачила злоумышленника в декабре 2017 бабушка девочки. Вернувшись домой женщина увидела, что ее сожитель развращает внучку.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Тэги:  извращенец, педофил, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Извращенца, который развращал детей у школы, приговорили к 4 годам лишения свободы 17.05 Криминал и происшествия Извращенец-рецидивист предстанет перед судом 25.04 Криминал и происшествия Рецидивист-извращенец нападал и насиловал детей: приговор вынесен
 
 

Видео

Харьков продолжает готовиться к отопительному сезону. Более 70% жилого фонда уже готовы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 