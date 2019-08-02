02.08.2019 14:11

Дедушка-извращенец, насиловавший девочку, сядет на 14 лет

Прокуратура доказала в суде вину названного дедушки, который удовлетворял половую страсть с 10-летней внучкой.



dp.informator.ua

Ленинский районный суд. Харькова признал виновным 36-летнего мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Осужденный проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила внучка женщины. Бабушка, когда шла на работу или по другим делам, зачастую оставляла девочку под наблюдением названного дедушки.

Оставаясь наедине с 10-летней девочкой, мужчина почти год систематически склонял ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась. Игнорируя ее отказа, названный дедушка применял физическое насилие. Чтобы ребенок ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги.

Разоблачила злоумышленника в декабре 2017 бабушка девочки. Вернувшись домой женщина увидела, что ее сожитель развращает внучку.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.