02.08.2019 15:49

Незаконная вырубка: жительница пригорода нарубила на 3 миллиона (ФОТО)

Харьковские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении женщины за организацию незаконной порубки древесины.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, подозреваемая своими действиями нанесла государству ущерб на сумму около 3 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования было установлено, что 36-летняя жительница поселка Васищево наняла местных жителей для вырубки древесины на территории Харьковского района.

Мужчинам она объяснила, что эта деятельность абсолютно законна и у нее есть все необходимые разрешения.

На самом деле, никаких документов на осуществление порубки деревьев женщина не имела. В результате на территории Харьковской области было вырублено 451 дерево, из которых 65 ясеней, 77 кленов и 309 дубов.

Следователи провели расследование по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия вину женщины было полностью доказано. Согласно санкции статьи подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы.