Незаконная вырубка: жительница пригорода нарубила на 3 миллиона (ФОТО)

Харьковские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении женщины за организацию незаконной порубки древесины.
День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
влажн.:
давл.:
ветер: