Водителя, который насмерть сбил колясочника и сбежал с места ДТП, взяли под стражу с залогом в 115 тысяч

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 115 000 гривен.
Авария произошла 27 июля около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев. Водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на 68-летнего мужчину с ограниченными возможностями, который двигался по обочине дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Злоумышленник скрывался от правосудия в городе Сумы. Полицейские установили его местонахождение и задержали.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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