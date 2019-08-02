02.08.2019 16:01

Водителя, который насмерть сбил колясочника и сбежал с места ДТП, взяли под стражу с залогом в 115 тысяч

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 115 000 гривен.



// Нацполиция

Авария произошла 27 июля около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев. Водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на 68-летнего мужчину с ограниченными возможностями, который двигался по обочине дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Злоумышленник скрывался от правосудия в городе Сумы. Полицейские установили его местонахождение и задержали.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



Досудебное расследование продолжается.