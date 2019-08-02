Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские полицейские обезвредили рецидивиста, нападавшего на пешеходов (ФОТО)
02.08.2019  16:06   

Харьковские полицейские обезвредили рецидивиста, нападавшего на пешеходов (ФОТО)

Злоумышленник открыто завладел сумкой потерпевшего и пытался убежать. Мужчину оперативно задержали сотрудники Основянского отдела полиции.


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В полицию поступило заявление от 58-летнего потерпевшего о том, что неизвестный мужчина завладел его сумкой, в которой находился фотоаппарат, мобильный телефон и личные вещи.

В ходе проведения розыскных мероприятий был задержан 31-летний ранее судимый мужчина, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рецидивист, харьков, полиция, задержание
 
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