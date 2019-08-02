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02.08.2019  18:12   

Успели вовремя: под Харьковом копы спасли человека

Благодаря своевременному вмешательству полицейских медики успели вернуть к жизни 57-летнего мужчину.


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Как сообщает ГУ Нацполиции 2 августа в Красноградский отдел поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что его подчиненный несколько дней не выходит на связь.
 
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции сразу выехали по указанному адресу.
 
В доме правоохранители обнаружили 57-летнего мужчину в бессознательном состоянии без явных признаков жизни. Полицейские сразу вызвали скорую помощь.
 
Врачи провели реанимационные мероприятия и человек начал подавать приходить в себя.
 
Сейчас пострадавшего госпитализировали в Красноградскую больницу.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, спасли, харьков
 
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