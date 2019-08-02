02.08.2019 18:12

Успели вовремя: под Харьковом копы спасли человека

Благодаря своевременному вмешательству полицейских медики успели вернуть к жизни 57-летнего мужчину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции 2 августа в Красноградский отдел поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что его подчиненный несколько дней не выходит на связь.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции сразу выехали по указанному адресу.

В доме правоохранители обнаружили 57-летнего мужчину в бессознательном состоянии без явных признаков жизни. Полицейские сразу вызвали скорую помощь.

Врачи провели реанимационные мероприятия и человек начал подавать приходить в себя.

Сейчас пострадавшего госпитализировали в Красноградскую больницу.