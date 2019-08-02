В центре Харькова сбили несовершеннолетнюю (ВИДЕО, ФОТО)

Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Авария произошла 2 августа около 13:30 на улице Ярослава Мудрого.
Предварительно, 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
влажн.:
давл.:
ветер: