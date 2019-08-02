Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова сбили несовершеннолетнюю (ВИДЕО, ФОТО)
02.08.2019  17:29   

В центре Харькова сбили несовершеннолетнюю (ВИДЕО, ФОТО)

Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


// Нацполиция

Авария произошла 2 августа около 13:30 на улице Ярослава Мудрого.

Предварительно, 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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