02.08.2019 17:29

В центре Харькова сбили несовершеннолетнюю (ВИДЕО, ФОТО)

Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



// Нацполиция

Авария произошла 2 августа около 13:30 на улице Ярослава Мудрого.

Предварительно, 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.





