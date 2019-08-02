Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный выстрел в глаз: пьяная разборка завершилась убийством
02.08.2019  19:23   

Смертельный выстрел в глаз: пьяная разборка завершилась убийством

Пьяный отчим жестоко разобрался с нетрезвым парнем.


facebook.com
Харьковская местная прокуратура №5 направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Неизвестного, досудебным расследованием установлено, что в апреле этого года около 21 часов пасынок обвиняемого вернулся домой вместе со своим 26-летним другом. Ребята изрядно выпили, поэтому едва держались на ногах.
 
«Родня начала укладывать сына спать, а товарищ, оставшийся за дверью, никак не мог успокоиться. Он стучал в дверь и просил, чтобы друг срочно вышел к нему на лестничную площадку. Но вместо товарища в подъезд вышел его отчим. Мужчина тоже был в нетрезвом состоянии и еще и прихватил с собой пистолет под патрон флобера. Между ними возник спор. Отчим получил пистолет и выстрелил парню в глаз. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице », - рассказал И. Неизвестный.
 
Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, выстрел в глаз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Криминал и происшествия Защищая сомнительную даму, рецидивист избил одного и убил другого мужчину 29.07 Криминал и происшествия Кровавый финал состязаний: убил одного, ударил ножом, догнал и бил кулаками другого 29.07 Криминал и происшествия Убийство на Молочной: стрелявшего объявили в розыск (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове заканчивают строительство новой дороги
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 