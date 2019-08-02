02.08.2019 19:23

Смертельный выстрел в глаз: пьяная разборка завершилась убийством

Пьяный отчим жестоко разобрался с нетрезвым парнем.



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Харьковская местная прокуратура №5 направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Неизвестного, досудебным расследованием установлено, что в апреле этого года около 21 часов пасынок обвиняемого вернулся домой вместе со своим 26-летним другом. Ребята изрядно выпили, поэтому едва держались на ногах.

«Родня начала укладывать сына спать, а товарищ, оставшийся за дверью, никак не мог успокоиться. Он стучал в дверь и просил, чтобы друг срочно вышел к нему на лестничную площадку. Но вместо товарища в подъезд вышел его отчим. Мужчина тоже был в нетрезвом состоянии и еще и прихватил с собой пистолет под патрон флобера. Между ними возник спор. Отчим получил пистолет и выстрелил парню в глаз. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице », - рассказал И. Неизвестный.

Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.